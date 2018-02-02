Подравшиеся в эфире радио «Комсомольская правда» Сванидзе и Шевченко отказались мириться
Подравшиеся в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) Максим Шевченко и Николай Сванидзе принципиально отказались мириться.
Как выяснилось, в пятницу, 2 февраля, оппоненты провели встречу, но из-за «принципиальных расхождений, которые невозможно преодолеть», примирительного рукопожатия не состоялось. Между тем, как считает глава СПЧ Михаил Федотов, сама тема исчерпана.
«Оба были настроены миролюбиво, но принципиально: они заявили, что произошедшее не помешает работать в рамках Совета, но о примирительном рукопожатии речи не идет», - цитирует Федотова «Интерфаксу».
Шевченко и Сванидзе за чашкой чая встретились в СПЧ.Журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко сегодня за чашкой чая в Совете по правам человека обсудили конфликт, разгоревшийся между ними в студии радиостанции "Комсомольская правда". Они еще раз выразили сожаление об инциденте и, несмотря на то, что полностью не примирились, договорились продолжить совместную эффективную работу в Совете.
Напомним, Николай Сванидзе и Максим Шевченко 30 января подрались в прямом эфире Радио «Комсомольская правда». Два уважаемых журналиста набросились с кулаками друг на друга, когда обсуждали вопрос о том, является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить.
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