2018-04-03T21:02:56+03:00
В мире

Трамп считает себя самым жестким по отношению к России президентом США

Несмотря на всю свою суровость, американский лидер отметил, что поладить с Москвой было бы неплохо
Денис СУХОВ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп считает себя самым жестким по отношению к России американским лидером за всю историю. Такое мнение он выразил в ходе встречи с главами прибалтийских республик в Белом доме.

«По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп… Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И с этим соглашаются все, кроме очень глупых людей», - отметил президент США.

Трамп также напомнил собеседникам, что США перестали быть исключительно импортером углеводородов, начав поставлять нефть и газ за рубеж.

«Это не то, чего России хотелось бы», - добавил американский лидер.

Ранее во вторник президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Даля Грибаускайте и Литвы Раймондс Вейонис встретились с Дональдом Трампом в Белом доме.

Как сообщал сайт «КП», ранее Трамп неоднократно старался продемонстрировать жесткую политику в отношении Москвы, однако при этом подчеркивал, что плохие отношения между двумя ядерными державами до добра не доведут. Также отметим, что в спорах с российской стороной хозяин Белого дома предпочитает избегать крайностей, и оставляет пространство для маневра.

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