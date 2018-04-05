2018-04-05T05:24:12+03:00
Политика

Назначено время заседания Совбеза ООН по делу Скрипаля

Заседание Совета Безопасности по инциденту в Солсбери состоится 5 апреля в 22:00 мск
Юлия ДИВЕЕВА
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Зал заседаний ООН. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЗал заседаний ООН. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Совет Безопасности ООН обсудит инцидент в британском Солсбери на заседании 5 апреля. Начало назначено на 15:00 (22:00) мск, сообщили в пресс-службе международной организации.

В распространенной программе работы Совета на четверг говорится, что первым вопросом повестки дня станет ситуация в Бурунди. После этого члены Совбеза приступят к рассмотрению темы, обозначенной в письме постпредства Великобритании при ООН от 13 марта, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт «КП» в среду, Россия потребовала проведение 5 апреля открытого заседания Совета Безопасности «по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери», сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери 4 марта. По версии Лондона, они подверглись воздействия нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в РФ, и Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту.

Тереза Мэй проинформировала генсека ООН о произошедшем. В своем письме она отметила, что британское правительство «считает весьма вероятным», что ответственность за это нападение несет РФ.

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