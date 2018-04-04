Россия запросила проведение открытого заседания Совбеза ООН по «делу Скрипаля»

СЕГОДНЯ 19:09 2018-04-04T19:11:00+03:00

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Россия запросила проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН по инциденту в британском городе Солсбери. С соответствующим обращением выступил в среду поспред РФ при организации Василий Небензя.

«Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра в 3 часа открытое заседания Совета Безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери», - обратился Небензя к председатлю Совбеза.

Как сообщал сайт «КП», осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери 4 марта. По версии Лондона, они подверглись воздействия нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в РФ, и Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту.

Не предъявив никаких доказательств, британские власти предприняли ряд антироссийских мер, включая высылку дипломатов.

Напомним, в ходе заседания Совбеза в марте, российская сторона уже критиковала безответственную позицию британских властей, которые позволили себе безосновательные обвинения и угрозы в адрес другого суверенного государства. Тогда Небензя подчеркнул, что нагнетая истерику, Лондон действует нетранспарентно и отказывается предоставить Москве доступ к информации по расследованию инцидента в Солсбери.