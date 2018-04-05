2018-04-05T07:52:55+03:00
Политика

Высылаемые американские дипломаты покинули посольство США в Москве

Четверг, 5 апреля, является последним днем исполнения предписания о выдворении из страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Здание посольства США в МосквеЗдание посольства США в МосквеФото: REUTERS
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Американские дипломаты, высылаемые из России в рамках ответных мер на аналогичные действия Вашингтона, покинули здание посольство США в Москве.

В четверг, 5 апреля, примерно 04:00 на территории диппредставительства начали заезжать пассажирские автобусы, микроавтобусы и легковые автомобили, а примерно через 2,5 часа эта колонна транспортных средств выехала в сторону аэропорта, передает телеканал RT.

Напомним, что в конце марта этого года многие страны решили продемонстрировать свою солидарность с Лондоном в отношении России и объявили о высылке в общей сложности более 150 наших дипломатов. Больше всего сотрудников дипмиссии РФ выслали Соединенные Штаты - 60 человек. Кроме того, американские власти решили закрыть наше генконсульство в Сиэтле.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Москва решили пойти на ответные меры. Так, персонами нон-грата были объявлены 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника их Генерального консульства в Екатеринбурге. Все дипломаты должны были покинуть здания до 5 апреля. Также было закрыто генконсульство США в Санкт-Петербурге.

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