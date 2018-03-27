2018-03-27T15:52:23+03:00
В мире

Наших дипломатов высылают, несмотря на трагедию в Кемерово

В ответ российское посольство в США устроило голосование, в каком городе лучше закрыть американскую дипмиссию
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
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Уже 24 страны мира постановили выслать свыше 130 российских дипломатов, в том числе 60 из США.Уже 24 страны мира постановили выслать свыше 130 российских дипломатов, в том числе 60 из США.Фото: REUTERS
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Отношения между Москвой и Западом скатились едва ли не ко временам Карибского кризиса-1962, когда две части мира оказались на грани войны. Сейчас 24 страны постановили выслать свыше 130 российских дипломатов, в том числе 60 из США. Также Штаты закрывают наше генконсульство в Сиэтле — дескать, там сидят шпионы, следящие за местной базой американских подлодок. Формальный повод истерики — отравление английского шпиона Сергея Скрипаля в городе Солсбери три недели назад. Официальный Лондон огульно обвинил в «химатаке» Россию — как обычно, без реальных доказательств. «Атлантических партнёров» не остановил даже траур по трагедии в Кемерово, где при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли свыше шестидесяти человек, включая десятки детей.

— Мы пришли к общему мнению, что такой ответ (несмотря на скорбь по погибшим в СибириРед.) уместен, — рассказал посол США в РФ Джон Хантсман в интервью газете «Коммерсантъ». — Великобритания — наш лучший друг и союзник. Мы даём сигнал, что если вы будете так к нему относиться, ответ последует неизбежно.

— Зачем столько слов, когда можно было бы просто ответить на вопрос: на основании каких доказательств США приняли решение о «виновности» России? — ответила на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. — Если материалы о «деле Скрипаля» переданы странам Европы и Америки, почему они не преданы гласности? А главное: почему решения приняты без какой-либо привязки к суду или следствию?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ФОТО Михаил Терещенко/ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ФОТО Михаил Терещенко/ТАСС

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал жёсткую реакцию на англо-американский демарш:

— Ответим, не сомневайтесь, такое хамство сносить не будем, — заявил дипломат.

То, что зеркальные меры последуют — вопрос, похоже, решённый. Российское посольство в США даже запустило в твиттере ироничный опрос: «Какую американскую дипмиссию надо закрыть в ответ на их действия: во Владивостоке, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге»?

— Ситуация чрезвычайно опасна, президент США Дональд Трамп просто не имел шанса уклониться от усиления санкций: его руки связаны антироссийским настроем Конгресса и крупнейших медиа, — комментирует политолог, основатель Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. — Внешних причин тому три: желание показать «солидарность с Британией и европейскими союзниками», необходимость опровергать обвинения о мифических «связях Белого дома с Кремлём», наконец, попытка отвлечь внимание от скандала с порнозвездой Сторми Дениэлс (в адюльтере с ней подозревают магната). Но и есть и глубинная причина: нежелание России признавать гегемонию Вашингтона и однополярный мир, который не принимает её законных требований по защите национальных интересов. На этом фоне шансы «горячего» конфликта между РФ и НАТО весьма высоки, причём начаться он может даже не по чьему-то приказу, а из-за любого пустякового инцидента.

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- Президент Дональд Трамп распорядился выслать десятки офицеров российской разведки (именно так и сказано! - Ред.) из США и закрыть российское генконсульство в Сиэтле в виду его близости к одной из наших баз подводных лодок. Мы высылаем 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Всего 60 дипломатов, - объявили в Белом доме. - США предпринимают эти действия вместе с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании – последний случай в ее череде дестабилизирующих действий в мире (подробности)

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