Пора печь куличи: Православные верующие отмечают Чистый четверг

СЕГОДНЯ 09:50 2018-04-05T09:50:36+03:00

Праздник Чистый четверг посвящен Тайной вечере, на которой Иисус Христос в последний раз делил трапезу с апостолами и омыл ноги своим ученикам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За три дня до Святой Пасхи принято красить яйца, убираться в доме и пересчитывать деньги

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В четверг, 5 апреля, православные верующие отмечают Великий четверг, именуемый также Чистым, который приходится на седьмую неделю Великого поста. Считается, что именно в этот день происходит обновление и всепрощение перед страшной казнью Иисуса Христа.

Начиная с четверга и на протяжении трех дней в церквях будут вестись службы, посвященные земным страданиям Сына Божьего. Также верующие будут вспоминать тайную вечерю, во время которой Иисус омыл ноги своих ученикам, став примером настоящего смирения и братской любви. Согласно Библии, именно тогда Спаситель поведал о скором предательстве.

Что же касается, традиций, то именно в Чистый четверг принято готовить пасхальные куличи и красить яйца. Также в этот день нужно убираться в домах, чтобы прогнать весь негатив, и пересчитывать деньги для привлечения богатства.

Ранее сайт kp.ru публиковал список традиций и обрядов, совершаемых в Великий четверг, среди которых было омовение. Так, за три дня до Пасхи православные верующие должны встать до восхода Солнца и умыться из серебряной посуды, чтобы очиститься от грехов.