В МИД сообщили, что место постпреда России в НАТО продолжит пустовать
Россия не планирует назначать своего постоянного представителя при НАТО до тех пор, пока альянс не продемонстрирует готовность к ведению серьезного диалога. Такое заявление сделал директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
"Готовности к серьезному диалогу, а не показательному, мы не видим. Поэтому в данной ситуации можно с уверенностью сказать, что сейчас в полную силу наше представительство там функционировать не может ввиду объективных обстоятельств", - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что на данный момент в европейском регионе сохраняется сложная военно-политическая ситуация, и необходимо принять меры по ее разрядке.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце января президент РФ Владимир Путин освободил от должности постпреда России при НАТО Александра Грушко и назначил его заместителем министра иностранных дел. С тех пор освободившееся место пустует.
Между тем, в конце марта генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил о высылке семи наших дипломатов, еще трем было отказано в аккредитации.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Келина, Москва не смогла ответить на данные действия только потому, что на территории России нет представителей НАТО.