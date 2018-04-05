В МИД сообщили, что место постпреда России в НАТО продолжит пустовать

СЕГОДНЯ 11:06 2018-04-05T11:06:12+03:00

В России ждут пока НАТО будет готова к серьезному диалогу Фото: REUTERS

В ведомстве не планируют назначать кого-то на этот пост, пока альянс не проявит готовность к серьезному диалогу

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Россия не планирует назначать своего постоянного представителя при НАТО до тех пор, пока альянс не продемонстрирует готовность к ведению серьезного диалога. Такое заявление сделал директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"Готовности к серьезному диалогу, а не показательному, мы не видим. Поэтому в данной ситуации можно с уверенностью сказать, что сейчас в полную силу наше представительство там функционировать не может ввиду объективных обстоятельств", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что на данный момент в европейском регионе сохраняется сложная военно-политическая ситуация, и необходимо принять меры по ее разрядке.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце января президент РФ Владимир Путин освободил от должности постпреда России при НАТО Александра Грушко и назначил его заместителем министра иностранных дел. С тех пор освободившееся место пустует.

Между тем, в конце марта генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил о высылке семи наших дипломатов, еще трем было отказано в аккредитации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Келина, Москва не смогла ответить на данные действия только потому, что на территории России нет представителей НАТО.