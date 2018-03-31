В НАТО назвали условия для улучшения отношений и восстановления сотрудничества с Россией

СЕГОДНЯ 05:29 2018-03-31T05:51:07+03:00

В НАТО в очередной раз заявили о стремлении к конструктивному диалогу с Россией Фото: REUTERS

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В НАТО в очередной раз заявили о том, что не стремятся к конфронтации с нашей страной, наоборот – Альянс заинтересован в развитии конструктивного диалога с Россией. Об этом говорил в интервью пражскому изданию Aktualne чешский генерал Петер Павел, председатель Военного комитета Североатлантического альянса. Он также озвучил условия, при которых, по его словам, блок готов «вернуться к классическому сотрудничеству» с Москвой.

«Мы заинтересованы в снижении уровня угроз и хотим конструктивного диалога с Россией. Мы стараемся избежать конфронтации, но не можем игнорировать то, что Россия нарушает международные нормы. Невозможно вернуться к классическому сотрудничеству, пока Россия не будет действовать в соответствии с международным правом», - заявил представитель НАТО.

При этом чешский генерал напомнил, что с 2016 года Совет НАТО – Россия собирался шесть раз, и напомнил темы обсуждения: Украина, Афганистан, снижение уровня угроз и прозрачность в военных вопросах. Он также отметил, что работает коммуникация на уровне военных экспертов, а значит – по его словам, диалог с Москвой не прекращается.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, наследующий день после объявления о высылке из США 60 российских дипломатов (48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН) генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о решении организации выслать семь российских дипломатов, а еще трем отказать в аккредитации в постпредстве РФ при альянсе. При этом он подчеркнул, что политика военно-политического блока в отношении Москвы не меняется: «Мы по-прежнему будем вести двойной подход – оборону и диалог».

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