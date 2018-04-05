2018-04-05T11:54:48+03:00
Наука

Ученые установили связь между курением и потреблением калорийной пищи

Специалисты выявили несколько причин обострения чувства голода
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Курение способствует увеличению аппетитаКурение способствует увеличению аппетитаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исследователи установили, что курильщики потребляют более калорийную пищу, чем те, кто никогда не курил или завязал с вредной привычкой. У такой реакции организма на сигареты ученые выявили несколько причин.

Специалисты провели исследование, в ходе которого установили, что курящие участники эксперимента поглощают порядка 2,02 килокалории на один грамм еды, при этом те, кто никогда не курил, – всего 1,79. При этом эксперты отметили, что Чувство голода при курении может быть вызвано активизацией работы сердечно-сосудистой системы из-за сужения сосудов, что провоцирует выброс энергии и ее расход. Никотин действует и на желудок, вызывая увеличение секреции желудочного сока. Это приводит к усилению работы пищеварения и вызывает ощущение, будто все время хочется есть, пишет сайт «Дни.ру».

На основе этого эксперимента, ученые призвали курильщиков обратить особое внимание на качество потребляемой еды, передает сайт телеканала «Звезда».

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