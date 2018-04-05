Гаражи и бани сфотографируют с воздуха и обложат налогом

СЕГОДНЯ 12:09 2018-04-05T12:09:49+03:00

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Налог на самострой на дачных участках начислят автоматически после внесения объектов в единый реестр недвижимости — ЕГРН. При этом заходить на участки представителям власти необязательно. Объекты могут сфотографировать с воздуха без ведома собственников.

Масштабная кампания по постановке недвижимости на учет начнется с 2018 года, как только растает снег, сообщают в Федеральной налоговой службе (ФНС). Программа рассчитана до 2020 года и коснется около 40 тысяч объектов. В текущем году на нее выделят 100 млн рублей из федерального бюджета и 69 млн рублей из региональных бюджетов, пишут «Известия».

Объектами недвижимости признают капитальные строения, которые нельзя переместить без значительных изменений и неразрывно связанные с земельным участком, пояснили в Росреестре. Одна из хозпостроек может получить налоговую льготу, если ее площадь не превышает 50 квадратных метров.

По оценкам Счетной палаты, в России 100-150 млн не занесенных в ЕГРН объектов.