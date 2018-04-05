Кремль прокомментировал слухи о готовящемся расширении США антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 12:41 2018-04-05T12:41:20+03:00

Дмитрий Песков заявил, что Москва предпочитает информацию от официальных источников

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В Кремле не принято обращать внимание на появление в американских СМИ информации о якобы готовящихся Вашингтоном очередным пакетом антироссийских санкций. Об этом журналистам поведал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Кремль не может руководствоваться сообщениями СМИ о санкциях США против бизнесменов РФ, будет ждать официальных заявлений», - сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что американские СМИ, особенно в нынешнем своем состоянии чрезмерной ангажированности и ярко выраженной русофобии, не могут служить доверительным источником информации.

Накануне американские СМИ распространили информацию, что Минфин США готовится пополнить антироссийские санкционные списки еще несколькими фамилиями. Причем, по данным журналистов, на этот раз это будут крупные российские бизнесмены из ближнего окружения президента России Владимира Путина.

Как отмечает газета "Вашингтон Пост", на Белый дом оказывают давление законодатели от Демократической и Республиканской партий.