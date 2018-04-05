Захарова: Франция не смогла ответить на вопросы об инциденте в Солсбери

СЕГОДНЯ 13:08 2018-04-05T13:08:18+03:00

При этом в Париже, кажется, забыли о том, что первоначальные выводы британской лаборатории относительно случившегося не подтвердились

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что во Франции так и не смогли ответить на заданные российской стороной вопросы по делу об инциденте в британском Солсбери.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что всего в списке, направленном в Париж, содержалось десять пунктов. Так, Москва, прежде всего, требовала объяснить, на каком основании французские власти присоединились к техсотрудничеству по расследованию и знают ли об этом в Организации по запрещению химического оружия.

"Объясняя свою позицию, МИД Франции назвал вопросы "безосновательными" и сказал, что "Великобритания подробно информировала Францию о своём расследовании". Париж, видимо, забыл, что Лондон информировал его о выводах лаборатории Портон-Дауна, которые потом были дезавуированы самой же лабораторией. Полный коллапс "коалиции". Полнейший", - написала Захарова в своей аккаунте в Facebook.

Напомним, что ранее РФ совместно с Ираном и Китаем направила в ОЗХО предложение о проведении российско-британского расследования относительно случившегося в Солсбери, однако, документ не смог набрать большинство голосов.