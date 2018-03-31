МИД России опубликовал 10 вопросов к Франции по делу Скрипаля

СЕГОДНЯ 21:50 2018-03-31T21:50:20+03:00

В Москве не понимают, на каком основании Париж был привлечен к техсотрудничеству в расследовании инцидента в Солсбери

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В субботу, 31 марта, посольство РФ в Париже направило МИД Франции ноту со списком вопросов по делу бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля. Всего в этом перечне, опубликованном на сайте МИД России, значатся 10 вопросов.

В частности, российские дипломаты поинтересовались, на каком основании Пятая республика была привлечена к техсотрудничеству в расследовании Великобританией инцидента в Солсбери и уведомил ли Париж об этом Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Кроме того, Россия хочет знать, какие доказательства были переданы Франции Великобританией и присутствовали ли парижские специалисты при заборе биоматериала у пострадавших - Сергея и Юлии Скрипаль.

Также посольство РФ спросила, на основании каких признаков французские специалисты установили «российский характер» происхождения вещества, примененного в Солсбери.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу посольство РФ в Лондоне также направило в МИД Великобритании ноту со списком вопросов по сфабрикованному против России делу Скрипаля.