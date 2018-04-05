2018-04-05T13:53:05+03:00
Происшествия

В России водятся новые меры пресечения для подозреваемых

Суды получили право запрещать на время расследования правонарушителям водить машину, выходить ночью из дому, а также подходить к определенным лицам и объектам недвижимости
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В России вводятся новые меры пресечения для преступниковВ России вводятся новые меры пресечения для преступниковФото: другой источник.
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Государственная дума существенно расширила список возможных мер пресечения, которые сможет выносить суд в отношении российских граждан, совершивших противоправные поступки. Законопроект был одобрен 5 апреля подавляющим большинством голосов в заключительном третьем чтении.

Таким образом, действующий уголовно-процессуальный кодекс дополняется статьей 105.1 «Запрет определенных действий». Исходя из нее, попавшим в поле зрения правоохранительных органов может быть запрещено выходить из дома ночью или в иные периоды суток, находиться ближе означенного расстояния к какому-либо объекту, общаться с определенными лицами, посещать различные мероприятия и участвовать в них.

Кроме того, под запрет может попасть возможность отправки и получения корреспонденции существующими способами. А так же - отказ в разрешении на управление автомобилем и совершении регистрационных действий с любым транспортным средством.

При этом, судам разрешается вводить, как одну из введенных мер пресечения, так и все сразу. И совмещать их с уже существующими - домашним арестом или залогом, приводится на портале официальной правовой информации ГД.

В случае выхода подозреваемым за рамки введенных в отношении него мер пресечения, они могут быть заменены ему на более строгие меры, такие, как домашний арест или содержание под стражей.

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