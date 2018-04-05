NASA планирует отправить для изучения Марса роботов-пчел

СЕГОДНЯ 14:19 2018-04-05T14:19:47+03:00

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Космическое агентство NASA намерено отправить на Марс роботов размером с пчел, которые смогут исследовать поверхность планеты. Маленькие механизмы планируют оснастить крыльями, примерно как у цикад, а также чувствительными сенсорами, благодаря которым и будет проводиться исследование на Красной планете.

В агентстве отмечают, что работающие по беспроводному принципу роботы-пчелы смогут создавать обширные сети передачи данных. Кроме того, в случае необходимости техника будет самостоятельно возвращаться к подвижному краю модуля, чтобы зарядить аккумулятор, передает телеканал «360».

Ученые отмечают, что при гравитационных условиях на марте мини сенсоры достаточно будет оснастить устройствами для полета, сравнимыми с крыльями насекомых. Это поможет значительно сэкономить электроэнергию, пишет сайт «Свободная пресса».

Отмечается, что в разработке уникальных аппаратов примут участие специалисты из Японии и США.