Финляндия одобрила строительство «Северного потока-2»

СЕГОДНЯ 14:55 2018-04-05T14:55:13+03:00

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В четверг, 5 апреля, Финляндия дала условное разрешение на использование своей экономической зоны для строительства газопровода «Северный поток-2», который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря.

«Финское правительство дало свое согласие на строительство участка газопровода "Северный поток - 2", который проходит через исключительную экономическую зону Финляндии», - говорится в заявлении канцелярии финского кабмина.

Также там подчеркивается, что согласие правительства является условным. Это означает, что исполнитель проекта должен соответствовать ряду требований. Так, при строительстве должен соблюдаться принцип «осторожности в предотвращении и минимизации аварий и ущерба», кроме того, должны учитываться особенности Балтийского моря.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце марта строить трубопровод в своей исключительной экономической зоне разрешила Германия. Соответствующее разрешение выдало Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии.