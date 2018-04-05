Путин сменил посла России в Израиле
Новым послом Российской Федерации в Израиле назначен Анатолий Викторов. Соответствующий указ 5 апреля подписал президент РФ Владимир Путин.
В тоже время, другим своим указом глава государства освободил от этой должности Александра Шеина, который возглавлял российскую дипмиссию в ближневосточном государстве с 2015 года. Оба документа опубликованы на портале правовой информации Кремля.
Таким образом, Владимир Путин продолжил череду кадровых перестановок в российском МИД. Ранее президент назначил Алексея Двинянина послом в Республике Абхазия, а Сергея Вершинина заместителем главы российского МИД.
Анатолий Викторов закончил МГИМО. Ранее занимал различные дипломатические должности. До назначения на пост посла РФ в Израиле руководил департаментом по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел России.