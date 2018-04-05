Путин сменил посла России в Израиле

СЕГОДНЯ 17:51 2018-04-05T17:51:47+03:00

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Новым послом Российской Федерации в Израиле назначен Анатолий Викторов. Соответствующий указ 5 апреля подписал президент РФ Владимир Путин.

В тоже время, другим своим указом глава государства освободил от этой должности Александра Шеина, который возглавлял российскую дипмиссию в ближневосточном государстве с 2015 года. Оба документа опубликованы на портале правовой информации Кремля.

Таким образом, Владимир Путин продолжил череду кадровых перестановок в российском МИД. Ранее президент назначил Алексея Двинянина послом в Республике Абхазия, а Сергея Вершинина заместителем главы российского МИД.

Анатолий Викторов закончил МГИМО. Ранее занимал различные дипломатические должности. До назначения на пост посла РФ в Израиле руководил департаментом по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел России.