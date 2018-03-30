2018-03-30T19:32:13+03:00
Политика

Владимир Путин сменил российского посла в Абхазии

Вместо Семена Григорьева, который возглавлял российскую дипмиссию последние годы, назначен Алексей Двинянин
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Путин назначил нового посла РФ в СухумиПутин назначил нового посла РФ в СухумиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин назначил послом в Республике Абхазия Алексея Двинянина Указ о назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Двинянина Алексея Аркадьевича чрезвычайным и полномочным послом Российский Федерации в республике Абхазия», — говорится в указе.

Кроме того, свои указом Владимир Путин освободил с должности посла в Абхазии Семёна Григорьева, который руководил российской дипмиссией в этой стране с 2015 года.

Как сообщал ранее сайт kr.ru, президент России Владимир Путин назначил Сергея Вершинина заместителем главы российского МИД.

Абхазия объявила о своей независимости после нападения грузии на Южную Осетию в августе 2008 года. Страну, помимо России, признали еще рад государства, среди которых Никарагуа и Венесуэла.Официальный Тбилиси считает Абхазию до сих пор частью Грузии и оккупированной территорией.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Возбуждено уголовное дело после смерти ребенка от найденного на улице «лимонада»
В Сирии на мине подорвались трое солдат войск международной коалиции
Похороны Натальи Попович пройдут на Ваганьковском кладбище
Шварценеггеру сделали экстренную операцию на сердце
Сестра Юлии Скрипаль намерена приехать в Лондон
МИД РФ возмутился попытками спецслужб США контактировать с высылаемыми дипломатами
Аннулирована лицензия ЧОП, охранявшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
МИД Германии расстроил факт выдворения Москвой немецких дипломатов
Слуцкий назвал ответную высылку дипломатов адекватной и закономерной
Скончалась главный хормейстер театра «Новая опера» Наталья Попович
«Газпром» обжаловал решение по спору с «Нафтогазом»
Бурджанадзе заявила, что высылка российского дипломата из Грузии не входит в интересы страны
Минздрав планирует повысить продолжительность жизни до 76 лет к 2024 году
Пустыня Сахара продолжает захватывать новые территории
SpaceX запустила ракету с десятью спутниками связи
Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ
Минприроды реорганизует Росгидромет в госкорпорацию
В Киеве звучат призывы закрыть православный храм Московского патриархата в здании Верховной рады
Посольство РФ в Чехии отреагировало на весть об экстрадиции Никулина в США
ОЗХО согласилась назначить на 4 апреля внеочередное заседание по делу Скрипаля
Дворкович исключил резкий рост цен на бензин