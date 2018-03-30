Владимир Путин сменил российского посла в Абхазии

СЕГОДНЯ 16:00 2018-03-30T19:32:13+03:00

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Президент России Владимир Путин назначил послом в Республике Абхазия Алексея Двинянина Указ о назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Двинянина Алексея Аркадьевича чрезвычайным и полномочным послом Российский Федерации в республике Абхазия», — говорится в указе.

Кроме того, свои указом Владимир Путин освободил с должности посла в Абхазии Семёна Григорьева, который руководил российской дипмиссией в этой стране с 2015 года.

Как сообщал ранее сайт kr.ru, президент России Владимир Путин назначил Сергея Вершинина заместителем главы российского МИД.

Абхазия объявила о своей независимости после нападения грузии на Южную Осетию в августе 2008 года. Страну, помимо России, признали еще рад государства, среди которых Никарагуа и Венесуэла.Официальный Тбилиси считает Абхазию до сих пор частью Грузии и оккупированной территорией.