Владимир Путин сменил российского посла в Абхазии
Президент России Владимир Путин назначил послом в Республике Абхазия Алексея Двинянина Указ о назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Двинянина Алексея Аркадьевича чрезвычайным и полномочным послом Российский Федерации в республике Абхазия», — говорится в указе.
Кроме того, свои указом Владимир Путин освободил с должности посла в Абхазии Семёна Григорьева, который руководил российской дипмиссией в этой стране с 2015 года.
Как сообщал ранее сайт kr.ru, президент России Владимир Путин назначил Сергея Вершинина заместителем главы российского МИД.
Абхазия объявила о своей независимости после нападения грузии на Южную Осетию в августе 2008 года. Страну, помимо России, признали еще рад государства, среди которых Никарагуа и Венесуэла.Официальный Тбилиси считает Абхазию до сих пор частью Грузии и оккупированной территорией.