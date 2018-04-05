Суд оправдал главу карельского «Мемориала» Дмитриева по делу о педофилии

СЕГОДНЯ 18:03 2018-04-05T18:03:40+03:00

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Историка и руководителя отделения «Мемориала» в Карелии Юрия Дмитриева оправдали по делу о детской порнографии. Однако суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении оружия и назначил 2,5 года ограничения свободы. Дмитриев будет периодически отмечаться в отделении полиции.

В компьютере Юрия Дмитриева нашли множество фотографий обнаженной приемной дочери. На девяти из них были видны половые органы. По словам историка, фото он делал для органов соцопеки, чтобы иметь на руках доказательства, что он не бьет девочку. Однажды его в этом заподозрили, когда на коже девочки отпечаталась типографская краска от газеты. Преподаватели приняли их за следы побоев.

Дмитриев находился под арестом с декабря 2016-го по январь 2018 года, а затем вышел под подписку о невыезде. Обвинение просило дать Дмитриеву девять лет колонии строгого режима. Защита настаивала на том, что состава преступления отсутствует, что подтверждали результаты двух экспертиз.