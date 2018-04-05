СЕГОДНЯ 19:30 2018-04-05T19:30:49+03:00

Испания начала расследование в отношении Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В королевстве намерены проанализировать возможный ущерб, который был нанесен испанским пользователям

Изменить размер текста: A A

В четверг, 5 апреля, испанское агентство по защите данных (AEPD) сообщило о начале расследования в отношении компании Facebook в связи со скандалом с Cambridge Analytica. Как стало известно, в ближайшее время AEPD намерено проанализировать возможный ущерб, который был нанесен испанским пользователям популярной социальной сети.

«Испанское агентство по защите данных начало расследование в отношении Facebook, чтобы проанализировать возможный ущерб, который был нанесен испанским пользователям», - говорится в официальном Twitter AEPD.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте выяснилось, что фирма Cambridge Analytica, сотрудничавшая с нынешних американским лидером Дональдом Трампом во время предвыборной кампании в 2016 году, незаконно хранила и анализировала персональные данные более 50 миллионов пользователей Facebook. По некоторым данным, компания хотела разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

Вскоре после этого глава Facebook Марк Цукерберг выступил с официальным заявлением. Он принес извинения за произошедшее и пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек данных.