В Сбербанке сообщения о вирусе, ворующем деньги с банковских карт, назвали «фейком»
Сообщения о вирусе-трояне Android.BankBot.358.origin, который ворует деньги с банковских карт клиентов Сбербанка, – всего лишь «фейк», заявили в пресс-службе крупнейшей в России кредитной организации, комментируя взбудоражившую россиян новость.
Как ранее писал сайт kp.ru, 5 апреля антивирусная компания «Доктор Веб» рассказала о страшном троянце, крадущем информацию о картах Сбербанка. Якобы он выводит деньги со счетов, блокирует зараженные смартфоны и требует выкуп за разблокировку.
В банке же «Комсомолке» сообщили, что о существовании такого вируса специалистам давно известно, и встроенный в приложение «Сбербанк Онлайн» антивирус успешно отражает подобные атаки, сбережениям клиентов Сбербанка ничего не угрожает.
«Сбербанк опровергает распространяемую в СМИ информацию об угрозе клиентам со стороны вируса Android.BankBot.358.origin», - говорится в пресс-релизе организации.
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