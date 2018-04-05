Сбербанк опроверг информацию о крадущем деньги вирусе-троянце

СЕГОДНЯ 20:06 2018-04-05T20:06:38+03:00

В крупнейшей российской кредитной организации заявили об устойчивости «Сбербанк Онлайн» к атакам

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В четверг, 5 апреля, в компании «Доктор Веб» сообщили о вирусе Android.BankBot.358.origin, который «крадет информацию о банковских картах клиентов "Сбербанка ", выводит деньги со счетов, блокирует зараженные смартфоны и требует выкуп».

Между тем в самом «Сбербанке» опровергли информацию об угрозе Android.BankBot.358. Как заверили в крупнейшей российской кредитной организации, их специалистам уже давно известно о существовании данной вредоносной программы, поэтому антивирус, встроенный в приложение «Сбербанк Онлайн», способен отразить ее атаки.

«Специалистам банка уже давно известно о существовании данного вируса. Приложение "Сбербанк Онлайн " со встроенным антивирусом надежно защищает устройства от подобных атак», - говорится на сайте «Сбербанка».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе зампред правительства Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о новом поколении «спящих вирусов», которые могут быть активированы в любую минуту.