Сбербанк опроверг информацию о крадущем деньги вирусе-троянце
В четверг, 5 апреля, в компании «Доктор Веб» сообщили о вирусе Android.BankBot.358.origin, который «крадет информацию о банковских картах клиентов "Сбербанка ", выводит деньги со счетов, блокирует зараженные смартфоны и требует выкуп».
Между тем в самом «Сбербанке» опровергли информацию об угрозе Android.BankBot.358. Как заверили в крупнейшей российской кредитной организации, их специалистам уже давно известно о существовании данной вредоносной программы, поэтому антивирус, встроенный в приложение «Сбербанк Онлайн», способен отразить ее атаки.
«Специалистам банка уже давно известно о существовании данного вируса. Приложение "Сбербанк Онлайн " со встроенным антивирусом надежно защищает устройства от подобных атак», - говорится на сайте «Сбербанка».
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе зампред правительства Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о новом поколении «спящих вирусов», которые могут быть активированы в любую минуту.