Российские дипломаты готовы незамедлительно встретиться с Юлией Скрипаль
Москва проинформировала Лондон о дипломатах, готовых встретиться с Юлией Скрипаль.
Как заявил журналистам пресс-секретарь дипломатического представительства РФ, была получена срочная нота МИД Великобритании, в которой сообщалось, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и ей передали предложение дипведомства об организации консульского доступа.
"В соответствии с предложением Форин оффиса (Министерство иностранных дел Великобратнии - Прим. ред), посольство немедленно сообщило имя и контактные данные сотрудников консульского отдела, которые будут готовы незамедлительно выехать в Солсбери для встречи с Юлией Скрипаль сразу после того, как мы получим соответствующее подтверждение", - заявил дипломат.
Он выразил надежду, что британские власти ответят по этому вопросу в кратчайший срок.
По данным представителя посольства, нота МИД Великобритании была передана после пресс-конференции российского посла в Лондоне Александра Яковенко.
Однако, по словам пресс-секретаря, в очередной раз МИД Британии не стал сообщать о состоянии здоровья Сергея Скрипаля, хотя он является гражданином России.
"Вынуждены констатировать, что мы получили информацию о состоянии здоровья Юлии Скрипаль и официальный ответ относительно возможности консульского доступа к ней более чем через месяц после инцидента в Солсбери", - добавил он, передает ТАСС.