2018-04-06T08:33:39+03:00
В мире

Российские дипломаты готовы незамедлительно встретиться с Юлией Скрипаль

Наше посольство сообщило Британии имена и контактные данные представителей консульского отдела, которые готовы как можно скорее выехать в Солсбери
Екатерина БОЛГОВА
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Посол РФ в Великобритании Александр ЯковенкоПосол РФ в Великобритании Александр ЯковенкоФото: REUTERS
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Москва проинформировала Лондон о дипломатах, готовых встретиться с Юлией Скрипаль.

Как заявил журналистам пресс-секретарь дипломатического представительства РФ, была получена срочная нота МИД Великобритании, в которой сообщалось, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и ей передали предложение дипведомства об организации консульского доступа.

"В соответствии с предложением Форин оффиса (Министерство иностранных дел Великобратнии - Прим. ред), посольство немедленно сообщило имя и контактные данные сотрудников консульского отдела, которые будут готовы незамедлительно выехать в Солсбери для встречи с Юлией Скрипаль сразу после того, как мы получим соответствующее подтверждение", - заявил дипломат.

Он выразил надежду, что британские власти ответят по этому вопросу в кратчайший срок.

По данным представителя посольства, нота МИД Великобритании была передана после пресс-конференции российского посла в Лондоне Александра Яковенко.

Однако, по словам пресс-секретаря, в очередной раз МИД Британии не стал сообщать о состоянии здоровья Сергея Скрипаля, хотя он является гражданином России.

"Вынуждены констатировать, что мы получили информацию о состоянии здоровья Юлии Скрипаль и официальный ответ относительно возможности консульского доступа к ней более чем через месяц после инцидента в Солсбери", - добавил он, передает ТАСС.

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