«Главный аргумент в деле Скрипаля рассыпается на глазах». О чем говорили на заседании Совбеза ООН

5 Апр 23:30 2018-04-06T00:43:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг состоялось заседание Совета Безопасности ООН в связи с «делом Сергея Скрипаля» — английского шпиона, отравленного нервно-паралитическим веществом вместе с дочерью Юлией в английском городе Солсбери месяц назад. Британия огульно повесила вину на Москву, предъявляя доказательства из серии: «ну смотрите, Россия повлияла на выборы в Черногории (?! — Ред.), значит, и это тоже её рук дело».

Однако постпред РФ при ООН Василий Небензя с трибуны Организации ответил на все поклепы. А также посоветовал главе Форин-офиса Борису Джонсону получше ознакомиться с Достоевским (ранее эксцентричный политик пытался попрекать Россию цитатами из «Преступления и наказания», безбожно перевирая суть).

— Британцы утверждают, что Россия устранила Скрипаля за измену. Притом, что никакой угрозы для России он, понятное дело, представлять не мог, — заявил Небензя. — На наших глазах рассыпается главный аргумент британской стороны о якобы российском происхождении вещества. […] Сотрудничать Великобритания с нами отказывается под предлогом того, что жертва не может сотрудничать с преступниками. Но назначение нас преступниками без какого-либо расследования ничтожно. Напротив, жертвами являются граждане России, которые нуждаются в помощи. Сейчас мы подготовили проект резолюции СБ ООН. Если вы это заявление, как в прошлый раз, похороните, перевернув его с ног на голову, это станет ещё одним доказательством вашей нечистоплотной игры.

— Великобритания провела крупнейшее расследование в истории такого рода происшествий, задействовано 2500 детективов, опрошено более 500 свидетелей, — заявила в ответ постпред Соединённого Королевства Карен Пирс, в очередной раз обвинив во всём Россию. — […] Сейчас Юлии Скрипаль стало лучше, она способна общаться, мы получили российский консульский запрос о встрече с ней российских дипломатов, передали его Юлии Скрипаль и ждём её ответа.

— В качестве «аргументированного доказательства вины России» британский посол в Москве продемонстрировал своим коллегам шестистраничое (включая заголовок) слайд-шоу. Эти комиксы выдаются за доказательную базу. В них опять-таки нет ничего, кроме фразы highly likely [с большой вероятностью]. Надо полагать, этот же неопровержимый документ Тереза Мэй демонстрировала своим коллегам по ЕС, многие из которых (к чести, не все) приняли как убедительное свидетельство вины России. Посмотрите на этот позор [показывает британский «комикс»]. Мы его сейчас вам раздадим. Полемика вот с этими шестигранниками [в которых перечисляются «прегрешения России»] — она оскорбляет разум. Как же надо не уважать тех, кого вы убеждаете вот этим! А те, кого это убеждает, они что, не понимают, что являются объектом зомбирования и участвуют в коллективном психозе? - заявил Небензя.

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.Фото: REUTERS

Глас разума прозвучал с Востока — из Пекина и Астаны, не сказавших ни слова о мифической «вине России». Вместо этого постпред КНР призвал к объективному расследованию:

— Китай решительно возражает против использования химоружия кем бы то ни было. Сейчас необходимо найти истину, провести комплексное, беспристрастное, объективное расследование. Призываем избежать политизации и усиления международной напряжённости. Все стороны должны отказаться от менталитета холодной войны.

— Казахстан решительно возражает против любого оружия массового поражения, — сообщил представитель Астаны. — Ожидаем опубликование всех фактов, подтверждающих использование в Солсбери химоружия. Надеемся на беспристрастное расследование, выражаем надежду на нормализацию отношений между государствами, отказаться от «менталитета [враждующих] блоков».

В итоге стороны ожидаемо остались при своём мнении, но, судя по тому, что Форин-офис недавно удалил твит о «несомненной вине России», англичане заблаговременно готовят себе пути отступления.

КСТАТИ

Британцы нашли, где русские сделали отраву! Но это не точно...

Казалось бы, что после заявления директора британской химлаборатории «Портон-Даун» о том, что они не могут установить место производства вещества, отравившего Сергея Скрипаля, вся эта антироссийская истерия должна была сойти на нет. Однако в Лондоне такие мелочи не смущают мастеров внешней политики, которые успевают «перековываться» буквально на ходу (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Все поправляются, все живы...» Опубликована запись разговора Юлии и Виктории Скрипаль

Обнародована аудиозапись телефонного разговора сестер Скрипаль: Юлии и Виктории. Юлия позвонила сестре на следующий день после того, как Виктория рассказала СМИ, что ей не дают поговорить с родственницей. Юлия находится все еще в британской больнице, но скоро выпишется, следует из разговора. У отца Юли и дяди Виктории Сергея Скрипаля здоровье «нормальное» (подробности)