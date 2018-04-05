Британцы нашли, где русские сделали отраву! Но это не точно...

СЕГОДНЯ 16:00 2018-04-05T16:06:17+03:00

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Казалось бы, что после заявления директора британской химлаборатории «Портон-Даун» о том, что они не могут установить место производства вещества, отравившего Сергея Скрипаля, вся эта антироссийская истерия должна была сойти на нет. Однако в Лондоне такие мелочи не смущают мастеров внешней политики, которые успевают «перековываться» буквально на ходу.

Оказывается, по данным анонимных источников газеты «Times», нервно-паралитический газ произвели «с подавляющей степенью вероятности» в лаборатории на юго-западе Москвы в районе Ясенево. А ведь там, по совпадению, располагается штаб-квартира Службы внешней разведки (СВР)... Пазл сошелся! Интересна методика, по которой установили место производства газа - «на основе научного анализа и разведывательных данных». Правда, в британском правительстве подчеркивают что в этом «нет 100-процентой уверенности».

Великобритания определила источник нервно-паралитического газа, использованного в СосбериФото: REUTERS

Причем, утверждают британские журналисты, еще до инцидента со Скрипалем в Лондоне знали, что в СВР производят химическое оружие. И снова старая шарманка - «к моменту проведения первого заседания комитета силовых структур и правительства, было более чем очевидно, что отравляющее вещество - российского происхождения».

- Заявления британской стороны, это полный бред, ни СВР ни КГБ никогда не занималось подобными вещами, - комментирует доктор военных наук Константин Сивков. - Более того, человек, который называет себя создателем этого яда, сам говорил - его институт вел разработку в интересах минобороны. Думаю, что в любом случае в Лондоне продолжат раскручивать антироссийскую истерию. Сейчас процесс уже дошел до такой стадии, что никакие доказательства не требуются, все идет по инерции.

Cкрипаль и его дочь Юлия были обнаружены четвертого марта в бессознательном сознании в СолсбериФото: GLOBAL LOOK PRESS

А В ЭТО ВРЕМЯ

Интересный факт заметила «королева российской пропаганды» главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Еще вчера «Таймс» опубликовала в Интернете материал под заголовком «Мэй будет сложно сохранить альянс против России», написанный на основе заявления директора лаборатории «Портон-Даун» о том, что химики не могут определить происхождение отравляющего вещества. Уже через некоторое время ссылка на статью была перенаправлена на другой материал, а в четверг заголовок поменяли на «правильный» - «Великобритания определила источник нервно-паралитического газа, использованного в Сосбери».

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