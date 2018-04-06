«Россия никогда не будет нашим другом»: постпред США при ООН прокомментировала отношения Москвы и Вашингтона

СЕГОДНЯ 08:42 2018-04-06T08:42:36+03:00

При этом Никки Хейли допускает возможность взаимодействия с РФ, но только если это будет выгодно Соединенным Штатам

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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли прокомментировала отношения Вашингтона и Москвы, заявив, что Россия никогда не будет другом Соединенных Штатов.

"У нас в стране имели место политические споры о том, является ли Россия нашим другом или нет. На самом деле, это неверный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом", - сказала Хейли на встрече в Университете Дьюка в Северной Каролине.

При этом она отметила, что США не отказываются работать с россиянами.

"Но мы работаем с ними, когда нам это нужно, и мы наносим удар, когда нам это нужно. Именно так должно быть", - добавила она.

Кроме того, говоря об отношении президента США Дональда Трампа к России, Хейли призвала обращать внимание не на слова, а на поступки, среди которых решение о поставках вооружения Украине, ракетный удар по военному аэродрому в Сирии в прошлом году и т. д.

"Всем нравится обращать внимание на слова. Я скажу вам - следите за делами", - отметила постпред США при ООН, подчеркнув, что Трамп "делает против России больше, чем какой-либо другой президент со времен Рейгана".