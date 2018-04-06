2018-04-06T10:23:00+03:00
Экономика

Экспорт продовольствия из России вырос на 21%

Продукцию в основном закупают Египет, Турция и Китай
Алексей КАРЕЛИН
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Сбор урожая зерна превысил спрос на внутреннем рынкеСбор урожая зерна превысил спрос на внутреннем рынкеФото: Олег УКЛАДОВ
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За 2017 год пищевой экспорт из России увеличился на 21,1% больше, чем в 2016 году, и составил $20,7 млрд. Главными закупщиками российских продуктов являются Египет, Турция и Китай. Об этом говорится в докладе Минсельхоза.

В основном за рубеж вывозят из России зерно и продукцию мукомольно-крупяной промышленности. В ближайшие годы объем закупок может вырасти в 1,5 раза. В 2017 году доля продовольственных товаров и сельхозсырья в экспорте составила 5,8%.

По данным Центра международной торговли, в прошлом году экспорт в натуральном выражении составил 65,2 млн тонн. Страны дальнего зарубежья закупили 75% всей стоимости экспорта - $15,9 млрд. Главными торговыми партнерами оказались Турция ($1,78 млрд), Египет ($1,78 млрд), Китай ($1,77 млрд) и Республика Корея ($1,46 млрд).

На внутреннем рынке в прошлом году превышены показатели Доктрины продовольственной безопасности по зерну, сахару, растительному маслу, картофелю и мясу, пишут «Известия».

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