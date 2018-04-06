Братьев Магомедовых обвинили в хищении 2,5 млрд рублей
Совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова обвинили в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
«Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества, вместе с ними обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества предъявлено и Артуру Максидову», - рассказал источник.
Другой источник рассказал о проведенных накануне по 70 адресам в Москве обысках. Часть адресов оказались недействительными, что говорит выводе средств компании через фирмы-однодневки, говорит источник.
31 марта Тверской суд Москвы назначил братьям Магомедовым меру пресечения - двухмесячный арест. По делу также проходит бывший глава «Интэкса», входящего в состав группы «Сумма», Артур Максидов, сообщает сайт kp.ru.