2018-04-06T10:39:19+03:00
Происшествия

Братьев Магомедовых обвинили в хищении 2,5 млрд рублей

Накануне в Москве провели обыски по 70 адресам
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСССовладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Изменить размер текста:

Совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова обвинили в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества, вместе с ними обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества предъявлено и Артуру Максидову», - рассказал источник.

Другой источник рассказал о проведенных накануне по 70 адресам в Москве обысках. Часть адресов оказались недействительными, что говорит выводе средств компании через фирмы-однодневки, говорит источник.

31 марта Тверской суд Москвы назначил братьям Магомедовым меру пресечения - двухмесячный арест. По делу также проходит бывший глава «Интэкса», входящего в состав группы «Сумма», Артур Максидов, сообщает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Роспотребнадзор раскрыл схемы завышения цен в гостиницах на время ЧМ-2018
Организации обяжут проверять пожарную сигнализацию каждый квартал
На Украине неизвестные подожгли православный храм в Киеве
Ученые создали аппарат «для чтения мыслей»
Владимир Машков стал художественным руководителем Московского театра Табакова
Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram
Минобороны задействовало 30 тысяч военных для борьбы с паводками
Бывшего президента Южной Кореи суд приговорил к 24 годам тюрьмы
Госдепартамент США одобрил поставки гаубиц Саудовской Аравии
Экспорт продовольствия из России вырос на 21%
Страстная пятница: наступил самый скорбный день для православных
Вертолет ВМС Италии упал в Средиземное море в ходе учений
После освобождения Восточной Гуты в свои дома вернулись более 50 тысяч сирийцев
Скончался от рака основавший с Миядзаки студию Ghibli аниматор Исао Такахата
Сына Шона Пенна арестовали за хранение нескольких видов наркотиков
Минфин поддержал ввод обязательного страхования пассажиров такси
Венесуэла отзывает своего посла в Панаме для консультаций
В Госдуме обсудят ответственность за распространение фейков для блогеров и Telegram-каналов
«Россия никогда не будет нашим другом»: постпред США при ООН прокомментировала отношения Москвы и Вашингтона
Конор Макгрегор арестован в Нью-Йорке за нападение на автобус с российским бойцом UFC
«К черту ее!»: Трамп выкинул бумагу с речью во время выступления