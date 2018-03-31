Вся "Сумма" ушла в песок: миллиардер Зиявудин Магомедов задержан по делу о крупных хищениях бюджетных средств

СЕГОДНЯ 18:40 2018-03-31T19:53:12+03:00

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Обыски прошли в 25 регионах России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Задержаны совладельцы группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу "Сумма", Артур Максидов. Это произошло в пятницу, 30 марта. Детали пока не известны. Сообщается лишь, что дело заведено "по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения", квалифицируется оно как «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ) и ведет его следственный департамент МВД России.

Тем не менее, в СМИ уже просочились некоторые детали. Задержание происходило в Москве. Кроме того, называются объекты, где, возможно, были произведены хищения. Это стадион «Арена Балтика» в Калининграде, который возводится к чемпионату мира по футболу- 2018 (более 752 млн руб.), а также Новороссийский морской торговый порт.

Задержанные — не первые фигуранты этого дела, которое распутывается уже в течение 3 лет. В прошлом году были арестованы бывший министр строительства Калининградской области Амир Кушхов, замглавы регионального управления капстроительства Сергей Трибунский и замгендиректора компании «Глобалэлектросервис» (входит в группу «Сумма») Хачим Эристов. Г ендиректор «Глобалэлектросервиса» Эльдар Нагаплов арестован заочно — он успел скрыться, и объявлен в международный розыск.

Предварительная схема хищения, выстроенная следствием, выглядит так. ОАО «Глобалэлектросервис» выиграло подряд на подготовку площадки под строительство стадиона «Арена Балтика». Однако песок оказался более низкого качества и, соответственно, более дешевым. Предполагается, что арестованные руководители стройкомплекса Калининградской области понимали (или как минимум должны были понимать), что песок негодящий, и все равно подписали акт приемки. Речь идет об ущербе на сумму более 2 млрд руб.

СПРАВКА "КП"

Что это за «Сумма» такая? Широким массам это название ни о чем не говорит, но в мире бизнеса и государственной экономики группа хорошо известна. Она владеет третью акций Дальневосточного морского пароходства, терминалом в порту Роттердама (Нидерланды), вместе с «Транснефтью» контролирует Новороссийский морской торговый порт, у нее 50% минус 1 акция Объединенной зерновой компании, крупный пакет в Якутской топливо-энергетической компании. Инвестировал в Uber и другие новые проекты.

А недавно сама «Сумма» сообщила , что ФНС насчитала группе 9,4 млрд руб. недоплаченных налогов и пеней за 2014–2015 годы. Группа собиралась судиться с налоговиками.

Глава компании Зивудин Магомедов. Ему 49 лет, родился в Махачкале. Окончил МГУ. В 1995 году братья Магомедовы купили банк «Диамант», который лишился лицензии в 2001 году. Интересно, что председателем правления банка был тот самый Алексей Френкель, которого впоследствии осудили за организацию заказного убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. Козлов не давал банкиру вести бизнес по обналичке.

По оценкам Forbes, состояние Зиявудина Магомедова оценивается в $1,4 млрд. Он является партнером «Фонда поддержки олимпийцев России», членом попечительских советов нескольких вузов. Его приглашали на заседания федерального правительства. СМИ сообщают о том, что Магомедов близок к ряду известных персон в российской власти. Оппонентом же называют влиятельного бизнесмена Сулеймана Керимова, с которым «Сумма» боролась за контроль над бизнесом, ведущимся на Северном Кавказе.

Ровно год назад, в марте 2017 гендиректора издательского дома «ИДР-формат» (выпускает журнал «Профиль») Евгения Фельдмана задержали в Москве за вымогательство у представителей группы «Сумма». Как тогда сообщали тогда в правоохранительных органах Фельдман вымогал у группы «Сумма» $200 тыс.: «угрожал крупнейшему холдингу порчей репутации и публикацией нелестных статей в вверенных ему деловых журналов «Профиль» и «Компания» и обещал за $200 тыс. «умолчать ряд сведений, подрывающих репутацию холдинга».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Суд арестовал совладельца «Суммы» Зиявудина Магомедова до 30 мая

В субботу, 31 марта, Тверской суд Москвы арестовал совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Так, миллиардера, подозреваемого в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и присвоении бюджетных средств, отправили под стражу до 30 мая. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте предпринимателя на два месяца (подробности)