Украинские самолеты Ан-148 и Ан-26 заменят российскими Ил

СЕГОДНЯ 13:13 2018-04-06T13:13:42+03:00

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В четвертом квартале 2018 года российский самолет для военно-транспортной авиации Ил-112В впервые взлетит с новым двигателем ТВ7-117СТ, разработанном в «ОДК-Климов». Если испытание закончится успехом, то модификация заменит украинский Ан-26, который больше не поставляется в Россию после разрыва сотрудничества с предприятием «Антонов». Об этом сообщили конструкторы двигателя на Международном форуме двигателестроения в Москве.

«Мы ждем илюшинцев, чтобы начать испытания непосредственно двух двигателей на самолете. Мы знаем, что ТВ7-117СТ на 30 процентов мощнее АИ-24, который стоит на Ан-26. Мощность в чрезвычайном режиме у нашего двигателя - 3600 л.с. В крейсерском – 2900 л.с., у АИ-24 это 2500 л.с.», - рассказал «Утро.ru» специалист «ОДК-Климов».

По словам разработчиков, российский двигатель на 20-25% экономнее украинского. Кроме того, параллельно идет работа над гражданской версией - Ил-114-300, которому предписано заменить украинский Ан-148. Машину планируют испытать в полете спустя полгода после полета Ил-112В.