2018-04-06T14:02:43+03:00
Наука

Ученые: голодание продлевает жизнь

Специалисты выявили новую полезную диету
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые доказали пользу лечебного голоданияУченые доказали пользу лечебного голоданияФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Ученые из Национального центра научных исследований во Франции смогли доказать, что уменьшение количества калорий в ежедневном рационе продлевает жизнь. Такой вывод эксперты сделали на основе результата эксперимента с лемурами.

В ходе масштабного исследования специалисты оценивали выживаемость мышиных лемуров. С рамках эксперимента эксперты сократили калорийность корма для животных на 30%. Исследование длилось на протяжении 10 лет. По итогам, ученые сравнили лемуров из контрольной группы с животными, которые все это время питались обычным кормом.

Оказалось, что продолжительность жизни «голодающих» лемуров увеличилась в двое по сравнению с их сытыми сородичами. Когда последний лемур из второй группы умер в возрасте 11 лет, треть животных из первой группы были еще живы и хорошо себя чувствовали.

Ученые отметили, что положительный эффект от голодания сопровождался снижением частоты таких возрастных заболеваний, как рак и диабет. Помимо этого сохраняется физическая активность животных, пишет сайт «Дни.ру».

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