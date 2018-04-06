Ученые: голодание продлевает жизнь

СЕГОДНЯ 14:02 2018-04-06T14:02:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Ученые из Национального центра научных исследований во Франции смогли доказать, что уменьшение количества калорий в ежедневном рационе продлевает жизнь. Такой вывод эксперты сделали на основе результата эксперимента с лемурами.

В ходе масштабного исследования специалисты оценивали выживаемость мышиных лемуров. С рамках эксперимента эксперты сократили калорийность корма для животных на 30%. Исследование длилось на протяжении 10 лет. По итогам, ученые сравнили лемуров из контрольной группы с животными, которые все это время питались обычным кормом.

Оказалось, что продолжительность жизни «голодающих» лемуров увеличилась в двое по сравнению с их сытыми сородичами. Когда последний лемур из второй группы умер в возрасте 11 лет, треть животных из первой группы были еще живы и хорошо себя чувствовали.

Ученые отметили, что положительный эффект от голодания сопровождался снижением частоты таких возрастных заболеваний, как рак и диабет. Помимо этого сохраняется физическая активность животных, пишет сайт «Дни.ру».