Шохин: США, вводя новые санкции, будут использовать «метод террористов»

СЕГОДНЯ 14:43 2018-04-06T14:43:41+03:00

По мнению главы Российского союза предпринимателей, Вашингтон планирует выбрать несколько человек из «кремлевского списка» в качестве «заложников»

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Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предположил, как будут действовать США, вводя новые антироссийские санкции. По его мнению, Вашингтон собирается использовать «метод террористов», выбирая несколько человек из «кремлевского списка» в качестве «заложников».

Как считает руководитель РСПП, таким образом Соединенные Штаты хотят показать нашим бизнесменам, как правильно себя вести, чтобы избежать участи уже попавших под ограничения россиян, а также «убедить российские власти в том, что они должны себя вести по-другому».

«Судя по всему, американцы будут использовать "метод террористов", а именно будут заложников "убивать". То есть, они будут из этого "кремлевского списка" вытаскивать по несколько человек в качестве этих самых в кавычках заложников, чтобы остальные видели, что и их ждет то же самое, если они себя не начнут правильно вести», - приводит слова Шохина РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что в ответ на якобы вмешательство Москвы в американские президентские выборы Вашингтон может ввести санкции в отношении шести-десяти «российских олигархов». Как писали зарубежные СМИ, фамилии тех, кто предположительно попадет под ограничения, перечислены в закрытой части «кремлевского доклада», представленного министерством финансов США 30 января.