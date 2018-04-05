2018-04-05T21:53:16+03:00
В мире

СМИ назвали возможное число попадающих под санкции США «российских олигархов»

По некоторым данным, фамилии всех этих предпринимателей перечислены в закрытой части «кремлевского доклада»
Дарья ИВАШКИНА
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СМИ назвали возможное число попадающих под санкции США «российских олигархов»СМИ назвали возможное число попадающих под санкции США «российских олигархов»Фото: REUTERS
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В четверг, 5 апреля, СМИ назвали возможное число попадающих под новые санкции США россиян. По некоторым данным, в ответ на якобы вмешательство Москвы в американские президентские выборы Вашингтон может ввести ограничения в отношении шести-десяти «российских олигархов».

«Планируется, что целями станут шесть-десять так называемых российских олигархов, хотя точное решение об их количестве пока не принято», - сказал Bloomberg источник в американской администрации. При этом собеседник агентства подчеркнул, что фамилии тех, кто предположительно попадет под санкции, перечислены в закрытой части «кремлевского доклада».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 30 января министерство финансов США представило «кремлевский доклад», в который вошли все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации и крупные предприниматели. В общей сложности в списке значились имена 210 человек, из которых 96 - это бизнесмены, которых Минфин Соединенных Штатов назвал «олигархами».

А 5 апреля зарубежные СМИ сообщили о возможном введении санкций в отношении ряда «российских олигархов». На это в Кремле заявили, что в России уже давно нет никаких олигархов.

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