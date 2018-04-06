Владимир Путин снял с должностей 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК

СЕГОДНЯ 15:17 2018-04-06T15:18:40+03:00

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В пятницу, 6 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей одиннадцати генералов из структур МВД, ФСИН, МЧС и СК,. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В частности, были уволены замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Павел Бугаев, начальник НИИ ФСИН Андрей Быков, глава Уральского юридического института МВД Александр Гук, несколько руководителей региональных Следственных управлений СК России.

Тем же указом на новые должности назначены 15 чловек. Так, начальником Управления оперативно-разыскной информации МВД России стал Иван Балашов, замначальника Главного управлению по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ - Игорь Бутранов, начальником Управления МВД по Калужской области - Александр Дедов, главой управления по ЦАО МВД по г. Москве - Игорь Зиновьев.