В Молдавии местный телеканал оштрафовали из-за послания Путина Федеральному Собранию

СЕГОДНЯ 15:56 2018-04-06T15:56:18+03:00

За трансляцию СМИ будет обязано выплатить в казну государства $4,2 тыс.

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Трансляцию послания президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному Собранию молдавским телеканалом Prime в самой Молдавии расценили, как неуважение к народу страны и попрание законодательства.

Так выводы сделали в Координационном совете по телерадиовещанию Молдавии и наложили на медиа штрафные санкции. Телеканал будет обязан выплатить в казну государства $4,2 тыс., сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что эксперты Координационного совета, проведя тщательный анализ трансляции российского лидера, усмотрели в послании Путина чрезмерное количество информации о « превосходстве России над другими странами, разработке нового стратегического небаллистического оружия, против которого система противоракетной обороны становится бесполезной, и о праве России в качестве ответа на внешнюю агрессию использовать ядерное оружие».

12 февраля в Молдавии вступил в силу запрет на трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России. Соответствующее распоряжение внес премьер-министр страны Адриан Канду. В МИД РФ назвали денное решение очередным антироссийским выпадом Кишинева.