В Молдавии местный телеканал оштрафовали из-за послания Путина Федеральному Собранию
Трансляцию послания президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному Собранию молдавским телеканалом Prime в самой Молдавии расценили, как неуважение к народу страны и попрание законодательства.
Так выводы сделали в Координационном совете по телерадиовещанию Молдавии и наложили на медиа штрафные санкции. Телеканал будет обязан выплатить в казну государства $4,2 тыс., сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что эксперты Координационного совета, проведя тщательный анализ трансляции российского лидера, усмотрели в послании Путина чрезмерное количество информации о « превосходстве России над другими странами, разработке нового стратегического небаллистического оружия, против которого система противоракетной обороны становится бесполезной, и о праве России в качестве ответа на внешнюю агрессию использовать ядерное оружие».
12 февраля в Молдавии вступил в силу запрет на трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России. Соответствующее распоряжение внес премьер-министр страны Адриан Канду. В МИД РФ назвали денное решение очередным антироссийским выпадом Кишинева.