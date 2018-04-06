2018-04-06T15:56:18+03:00
В мире

В Молдавии местный телеканал оштрафовали из-за послания Путина Федеральному Собранию

За трансляцию СМИ будет обязано выплатить в казну государства $4,2 тыс.
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Телеканал "Prlme"-МолдавияТелеканал "Prlme"-МолдавияФото: другой источник.
Изменить размер текста:

Трансляцию послания президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному Собранию молдавским телеканалом Prime в самой Молдавии расценили, как неуважение к народу страны и попрание законодательства.

Так выводы сделали в Координационном совете по телерадиовещанию Молдавии и наложили на медиа штрафные санкции. Телеканал будет обязан выплатить в казну государства $4,2 тыс., сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что эксперты Координационного совета, проведя тщательный анализ трансляции российского лидера, усмотрели в послании Путина чрезмерное количество информации о « превосходстве России над другими странами, разработке нового стратегического небаллистического оружия, против которого система противоракетной обороны становится бесполезной, и о праве России в качестве ответа на внешнюю агрессию использовать ядерное оружие».

12 февраля в Молдавии вступил в силу запрет на трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России. Соответствующее распоряжение внес премьер-министр страны Адриан Канду. В МИД РФ назвали денное решение очередным антироссийским выпадом Кишинева.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ЕС отказался поддержать строительство «Северный поток — 2»
Медведь пытался сбежать из Латвии в Россию и сломал забор на границе
СМИ: Сергей Скрипаль вышел из критического состояния
Пользователям Facebook позволят за плату запретить показ рекламы
Украина собралась на Пасху патрулировать границу с Крымом на самолетах
Новак рассказал, как будут расти цены на бензин и дизтопливо в 2018 году
Скотленд-Ярд высказался о погибших домашних животных Скрипалей
Владимир Путин снял с должностей 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК
Евросоюз расширил санкции в отношении КНДР
Лавров прокомментировал публикации британских СМИ о «секретной лаборатории» под Саратовом
Шохин: США, вводя новые санкции, будут использовать «метод террористов»
Facebook начал удалять из чатов сообщения Марка Цукерберга
"Комсомольская правда" вошла в пятерку лучших радио страны
Клименко рассказал, какой мессенджер может заменить Telegram в случае блокировки
Путин и Макрон обсудили предстоящий в мае визит президента Франции в Россию
Опрос: 4% россиян верят в победу национальной сборной на ЧМ-2018
Ученые: голодание продлевает жизнь
Экс-глава правительства Каталонии Пучдемон освобожден под залог
Экс-глава ОЗХО назвал слишком поспешными выводы Британии по делу Скрипаля