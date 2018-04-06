Пользователям Facebook позволят за плату запретить показ рекламы

СЕГОДНЯ 15:53 2018-04-06T15:53:14+03:00

в Испании начали расследование в отношении Facebook для оценки нанесенного испанским пользователям ущерба в инциденте с Cambridge Analytica. Фото: REUTERS

В компании подчеркнули, что идея еще обсуждается

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Facebook может ввести платную отмену показа таргетинговой рекламы. На программном уровне пока функция не разработана, идея находится еще на этапе обсуждения. Об этом сообщила главный операционный директор компании Шерил Сандберг.

Кроме того, Сандберг заверила, что Facebook проводит аудит, чтобы исключить в дальнейшем случаи незаконного использования данных пользователей. Напомним, в США разразился скандал после того, как стало известно о сборе данных 87 млн пользователей соцсети компанией Cambridge Analytica. В организации пояснили, что хотели изучить политические предпочтения граждан. Компанию подозревают в работе на Дональда Трампа.

Сандберг рассказала, что в Cambridge Analytica сообщили об удалении собранных данных, и подчеркнула: Facebook не продает и не передает информацию своих пользователей рекламодателям, пишут NBS News.

Как сообщал сайт kp.ru, в Испании начали расследование в отношении Facebook для оценки нанесенного испанским пользователям ущерба.