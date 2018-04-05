2018-04-05T00:45:18+03:00
Умные вещи

Cambridge Analytica могла собрать данные на 87 млн пользователей Facebook

Руководство соцсети утверждает, что личные сведения были переданы аналитической компании по ошибке
Юлия ДИВЕЕВА
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Руководство Facebook называет ошибкой передачу данных пользователей компании Cambridge AnalyticaРуководство Facebook называет ошибкой передачу данных пользователей компании Cambridge AnalyticaФото: REUTERS
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Компания Cambridge Analytica могла собрать личные данные не на 50 миллионов пользователей социально сети Facebook, а на 87 миллионов. Такое мнение высказал технический директор Facebook Майк Шрепфер.

Он отметил, что Cambridge Analytica могли быть переданы сведения из аккаунтов, зарегистрированных в основном в США. Также руководство Facebook указывает на то, что личные данные были переданы экспертам по стратегическим коммуникациям случайно, передает ТАСС.

Напомним, сайт «КП» писал, что Cambridge Analytica незаконно получила персональные данные более 50 млн пользователей соцсети Facebook, чтобы проанализировать их и увеличить эффективность рассылаемой им политической рекламы. Компанию подозревают в сотрудничестве с избирательным штабом кандидата в президенты США Дональда Трампа.

В связи с этим скандалом в США был подан иск против Facebook. Администрация соцсети потребовала от Cambridge Analytica удалить персональные данные своих пользователей, а также заблокировала приложение, с помощью которого они собирались.

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