СМИ: Сергей Скрипаль вышел из критического состояния

СЕГОДНЯ 16:01 2018-04-06T16:07:19+03:00

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Работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль стал лучше себя чувствовать и больше не находится в критическом состоянии. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителей госпиталя Солсбери в Великобритании.

В свою очередь, агентство Пресс Ассошиэйшн написало, что "Сергей Скрипаль хорошо реагирует на лечение".

Накануне стало известно о том, что в себя пришла дочь Скрипаля Юлия.

Напомним, отравление Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта. Позже британские власти обвинили Россию в причастности к этому инциденту, не предоставив доказательств. Лондон выслал 23 российских дипломата, после чего в знак солидарности 16 европейских государств, а также США, Канада и другие страны также решили выслать российских представителей. Вашингтон также заявил о закрытии российского генконсульства в Сиэтле. Москва категорически отрицает эти обвинения, принимая ответные зеркальные меры.

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«Все поправляются, все живы...» Опубликована запись разговора Юлии и Виктории Скрипаль

Обнародована аудиозапись телефонного разговора сестер Скрипаль: Юлии и Виктории. Юлия позвонила сестре на следующий день после того, как Виктория рассказала СМИ, что ей не дают поговорить с родственницей. Юлия находится все еще в британской больнице, но скоро выпишется, следует из разговора. У отца Юли и дяди Виктории Сергея Скрипаля здоровье «нормальное» (подробности)