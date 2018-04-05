«Все поправляются, все живы...» Опубликована запись разговора Юлии и Виктории Скрипаль

СЕГОДНЯ 16:04 2018-04-05T16:55:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Обнародована аудиозапись телефонного разговора сестер Скрипаль: Юлии и Виктории. Юлия позвонила сестре на следующий день после того, как Виктория рассказала СМИ, что ей не дают поговорить с родственницей. Юлия находится все еще в британской больнице, но скоро выпишется, следует из разговора. У отца Юли и дяди Виктории Сергея Скрипаля здоровье «нормальное».

«Сейчас отдыхает, спит. У всех здоровье нормальное. Ни у кого непоправимых вещей нет. Все, я скоро выписываюсь. Все ОК», - рассказала о самочувствии своем и отца Юлия.

Виктория хочет отправиться в Великобританию, чтобы увидеться с сестрой. Юлия ответила, что Виктории вряд ли дадут визу. «Тут сейчас ситуация такая, что...», - расплывчато поясняет Юлия. На вопрос, с чьего телефона Юлия звонит, она отвечает схожим образом: «Это временный такой... Просто тут ситуация, сама знаешь какая».

Виктория Скрипаль предоставила запись разговора ведущим программы «60 минут», которая идет на телеканале «Россия 1». Ведущие предупредили, что подлинность полученного материала подтвердить не могут.

Напомним, в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. В Лондоне сначала заявили что яд произведен в России, а Москва хотела убить Скрипаля, потом МИД страны удалил твит с таким обвинением. Однако представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала скриншот твита и назвала его «пробиркой позора» Великобритании.