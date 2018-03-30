2018-03-30T13:42:04+03:00
В мире

Юлия Скрипаль начала самостоятельно есть и пить в больнице

Об этом сообщают местные СМИ
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Юлия СкрипальЮлия СкрипальФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Вчера в Национальной службе здравоохранения Великобритании рассказали о том, что отравленная в Солсбери дочь Сергея Скрипаля Юлия пришла в себя. И хоть ей по-прежнему 24 часа в сутки оказывают медицинскую помощь, состояние женщины уже нельзя назвать критическим.

- Мы рады сообщить, что она хорошо отреагировала на лечение и идет на поправку, - говорится в сообщении. - Ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии.

Сегодня появилась информация, что Юлия начала самостоятельно принимать пищу. Как сообщает Sky News, британские власти надеются, что, окончательно окрепнув, Скрипаль сможет лично рассказать подробности нападения на нее и отца.

К ПОСТРАДАВШИМ ДО СИХ ПОР НЕ ПУСКАЮТ

В связи с улучшением здоровья Юлии российское посольство потребовало от МИДа Великобритании предоставить консульский доступ к Скрипалям. Однако пока этого сделано не было. Более того, в Национальной службе здравоохранения постоянно подчеркивают конфиденциальность всего, что касается «дела Скрипалей».

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Эксперт: РФ должна требовать у Великобритании доступ к россиянке Юлии Скрипаль

Меры, которые готовит наша страна в отношении стран Запада в ответ на высылку российских дипломатов из также закрытия консульств РФ действительно, кажутся зеркальными, но таковыми не являются. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин. (подробности)

Доказательства Великобритании по делу Скрипаля оказались «пустышкой»

Наконец-то прессе в руки попала та самая презентация по делу Сергея Скрипаля, которую иностранные дипломаты в Москве увидели на прошлой неделе на брифинге в посольстве Великобритании. Именно этот доклад и стал тем аргументом, который убедил зарубежные столицы начать высылку наших дипломатов и высказывать осуждения "действиями Москвы". Давайте посмотрим на этот документ, который оказался в распоряжении "Коммерсанта". Там всего шесть страниц, причем одна из них – титульный лист. От трети до половины других листов занимают красивые иллюстрации и инфографика (подробности)

Скрипаль был отравлен у себя дома

Как выяснили сыщики Скотленд-ярда, английский шпион Сергей Скрипаль с дочерью Юлией, отравленные в городе Солсбери 4 марта, первый раз подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в собственном доме. Тогда как ранее утверждалось, будто это произошло в ходе их обеда в итальянском ресторане; полиция даже искала некую светловолосую женщину, вроде бы подбросившую им яд в этом заведении. (подробности)

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