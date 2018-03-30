Юлия Скрипаль начала самостоятельно есть и пить в больнице

СЕГОДНЯ 13:10 2018-03-30T13:42:04+03:00

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Вчера в Национальной службе здравоохранения Великобритании рассказали о том, что отравленная в Солсбери дочь Сергея Скрипаля Юлия пришла в себя. И хоть ей по-прежнему 24 часа в сутки оказывают медицинскую помощь, состояние женщины уже нельзя назвать критическим.

- Мы рады сообщить, что она хорошо отреагировала на лечение и идет на поправку, - говорится в сообщении. - Ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии.

Сегодня появилась информация, что Юлия начала самостоятельно принимать пищу. Как сообщает Sky News, британские власти надеются, что, окончательно окрепнув, Скрипаль сможет лично рассказать подробности нападения на нее и отца.

К ПОСТРАДАВШИМ ДО СИХ ПОР НЕ ПУСКАЮТ

В связи с улучшением здоровья Юлии российское посольство потребовало от МИДа Великобритании предоставить консульский доступ к Скрипалям. Однако пока этого сделано не было. Более того, в Национальной службе здравоохранения постоянно подчеркивают конфиденциальность всего, что касается «дела Скрипалей».

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