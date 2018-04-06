2018-04-06T16:22:22+03:00
Политика

Минобороны РФ: боевики подготовили провокационные химатаки в Сирии

Как выяснилось, террористы спланировали подрыв кустарных химбоеприпасов, начиненных хлором
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Стало известно о готовящихся провокациях с химическим оружием в СирииСтало известно о готовящихся провокациях с химическим оружием в СирииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 6 апреля, стало известно о готовящихся провокациях с химическим оружием в Сирии. Как заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко, выяснилось, что боевики спланировали подрыв кустарных химбоеприпасов, начиненных хлорсодержащим веществом.

По сведениям, полученным от экстремистов, перешедших на сторону правительства арабской республики, запрещенная в РФ террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» и «Сирийская свободная армия» планируют химатаки в подконтрольных им населенных пунктах, включая район Эль-Баляд города Дераа.

При этом Евтушенко подчеркнул, что террористам уже завезли оборудование для видеосъемки провокационных химических атак. «Боевики планируют снимать последствия якобы применения химических боеприпасов на видеокамеры для предания широкой огласке и обвинения правительственных войск в уничтожении мирных жителей, а также оправдания собственных действий по срыву режима прекращения огня в провинции Дераа», - цитирует главу Центра по примирению ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о провокациях другого рода. Тогда речь шла о провокационных действиях сил коалиции, возглавляемой США, которые способствовали расширению террористической деятельности в Сирии.

Еще больше материалов по теме: «Гражданская война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин: НАТО наращивает военную мощь у границ России
К Савченко в СИЗО экстренно вызвали скорую
Слуцкий: Россия адекватно ответит на новые санкции США
Первый в мире космический отель откроется в 2022 году
WADA разрешил применять допинг 22 россиянам
Трамп: США лишь окрепнут в результате «тарифного спора» с Китаем
Два новейших истребителя Су-57 впервые пролетят 9 мая над Красной площадью
Бой Хабиб Нурмагомедов - Макс Холлоуэй сорвался из-за врачей, снявших американца
Германия потратит $2,5 млрд на закупку у США дронов-разведчиков
Россельхознадзор поручил усилить контроль за молочной продукцией из Казахстана
Минпромторг РФ намерен усилить поддержку попавших под новые санкции США компаний
Еврокомиссия поддержит Украину в споре «Нафтогаза» и «Газпрома»
Вильфанд призвал московских автомобилистов не спешить менять зимнюю резину
Песков не стал комментировать выдвижение Тулеева в спикеры облсовета Кузбасса
Российский самолет МС-21 презентуют на международной арене осенью 2018 года
Вашингтон намерен продолжать диалог с Москвой, несмотря на введенные санкции