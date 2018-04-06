Минобороны РФ: боевики подготовили провокационные химатаки в Сирии

СЕГОДНЯ 16:22 2018-04-06T16:22:22+03:00

Стало известно о готовящихся провокациях с химическим оружием в Сирии Фото: REUTERS

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В пятницу, 6 апреля, стало известно о готовящихся провокациях с химическим оружием в Сирии. Как заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко, выяснилось, что боевики спланировали подрыв кустарных химбоеприпасов, начиненных хлорсодержащим веществом.

По сведениям, полученным от экстремистов, перешедших на сторону правительства арабской республики, запрещенная в РФ террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» и «Сирийская свободная армия» планируют химатаки в подконтрольных им населенных пунктах, включая район Эль-Баляд города Дераа.

При этом Евтушенко подчеркнул, что террористам уже завезли оборудование для видеосъемки провокационных химических атак. «Боевики планируют снимать последствия якобы применения химических боеприпасов на видеокамеры для предания широкой огласке и обвинения правительственных войск в уничтожении мирных жителей, а также оправдания собственных действий по срыву режима прекращения огня в провинции Дераа», - цитирует главу Центра по примирению ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о провокациях другого рода. Тогда речь шла о провокационных действиях сил коалиции, возглавляемой США, которые способствовали расширению террористической деятельности в Сирии.