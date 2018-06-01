Путин: работа России с ОПЕК дала хороший результат для рынка нефти

1 Июнь 16:42 2018-06-01T16:42:43+03:00

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В пятницу, 1 июня, президент РФ Владимир Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В частности, в ходе этих переговоров глава нашего государства отметил, что совместная работа России и Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) хорошо повлияла на нефтяной рынок.

«Наши совместные усилия, включая наших друзей из Саудовской Аравии и вообще ОПЕК в целом, принесли хорошие результаты для стабилизации на рынке углеводородов», - приводит слова российского лидера ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран, в том числе и РФ, подписали соглашение о сокращении нефтедобычи суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2016 года. А в ноябре прошлого года участники договорились продлить сделку на весь 2018 год.