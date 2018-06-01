Всех претендентов на получение гражданства Украины обяжут сдавать экзамен на знание языка
Отныне всем иностранцам, желающим стать гражданами Украины, придется сдавать обязательный так называемый сертификационный экзамен на знание украинского языка. Соответствующий указ 1 июня подписал президент страны Петр Порошенко.
Как следует из документа, опубликованного на президентском сайте, данное распоряжение лидера незалежной входит в комплекс программы по укреплению статуса государственного языка.
«Планируется улучшить качество преподавания украинского языка в учебных заведениях, обеспечить содействие изучению украинского языка иностранцами, разработку дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка», - следует из документа.
Кабинету министров во главе с премьером Владимиром Гройсманом поручено в течение двух месяцев утвердить десятилетнюю государственную программу по популяризации и всеобщему внедрению на территории страны украинского языка.
К слову, до настоящего времени иностранцам для получения гражданства Украины было достаточно лишь предоставить справку о знании украинского языка, выданную в любом учебном заведении.
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