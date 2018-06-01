2018-06-01T17:07:49+03:00
Политика

Всех претендентов на получение гражданства Украины обяжут сдавать экзамен на знание языка

Соответствующий указ подписал 1 июня президент страны Петр Порошенко
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Отныне всем иностранцам, желающим стать гражданами Украины, придется сдавать обязательный так называемый сертификационный экзамен на знание украинского языка. Соответствующий указ 1 июня подписал президент страны Петр Порошенко.

Как следует из документа, опубликованного на президентском сайте, данное распоряжение лидера незалежной входит в комплекс программы по укреплению статуса государственного языка.

«Планируется улучшить качество преподавания украинского языка в учебных заведениях, обеспечить содействие изучению украинского языка иностранцами, разработку дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка», - следует из документа.

Кабинету министров во главе с премьером Владимиром Гройсманом поручено в течение двух месяцев утвердить десятилетнюю государственную программу по популяризации и всеобщему внедрению на территории страны украинского языка.

К слову, до настоящего времени иностранцам для получения гражданства Украины было достаточно лишь предоставить справку о знании украинского языка, выданную в любом учебном заведении.

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