Уникальный контент пользователей "Вконтакте" защитит алгоритм "Немезида"

1 Июнь 18:47 2018-06-01T18:47:07+03:00

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Для того, чтобы пользователи не присваивали себе фото, видео и музыку, созданные другими авторами, администрация социальной сети "Вконтакте" запустила специальный алгоритм защиты уникального контента - Немезида.

Немезида ищет повторяющиеся публикации и отправляет их на рассмотрение команде модераторов. Также, на помощь искусственному интеллекту могут прийти сами пользователи. Для этого к жалобе необходимо прикрепить ссылку на оригинальную запись.

На то, чтобы оспорить решение "зоркого глаза" есть только один день. В противном случае, к нарушителям будут применены различные меры наказания - до отключения страницы от системы монетизации.

Перые предупреждения будут вынесены уже 15 июня.

Напомним, что ранее в 2017 году Вконтакте предоставило алгоритм Прометей и раздел Рекомендации, чтобы пользователи могли быстрее пополнять свою аудиторию и без лишней информации находить интересующий их контент.