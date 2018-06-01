Уникальный контент пользователей "Вконтакте" защитит алгоритм "Немезида"
Для того, чтобы пользователи не присваивали себе фото, видео и музыку, созданные другими авторами, администрация социальной сети "Вконтакте" запустила специальный алгоритм защиты уникального контента - Немезида.
Немезида ищет повторяющиеся публикации и отправляет их на рассмотрение команде модераторов. Также, на помощь искусственному интеллекту могут прийти сами пользователи. Для этого к жалобе необходимо прикрепить ссылку на оригинальную запись.
На то, чтобы оспорить решение "зоркого глаза" есть только один день. В противном случае, к нарушителям будут применены различные меры наказания - до отключения страницы от системы монетизации.
Перые предупреждения будут вынесены уже 15 июня.
Напомним, что ранее в 2017 году Вконтакте предоставило алгоритм Прометей и раздел Рекомендации, чтобы пользователи могли быстрее пополнять свою аудиторию и без лишней информации находить интересующий их контент.