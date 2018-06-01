2018-06-01T18:47:07+03:00
Умные вещи

Уникальный контент пользователей "Вконтакте" защитит алгоритм "Немезида"

Искуственный интеллект способен распознавать повторяющиеся публикации
Александра БУРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Вконтакте презентовал новый алгоритм Немезида для защиты интеллектуальной собственности.Вконтакте презентовал новый алгоритм Немезида для защиты интеллектуальной собственности.Фото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Для того, чтобы пользователи не присваивали себе фото, видео и музыку, созданные другими авторами, администрация социальной сети "Вконтакте" запустила специальный алгоритм защиты уникального контента - Немезида.

Немезида ищет повторяющиеся публикации и отправляет их на рассмотрение команде модераторов. Также, на помощь искусственному интеллекту могут прийти сами пользователи. Для этого к жалобе необходимо прикрепить ссылку на оригинальную запись.

На то, чтобы оспорить решение "зоркого глаза" есть только один день. В противном случае, к нарушителям будут применены различные меры наказания - до отключения страницы от системы монетизации.

Перые предупреждения будут вынесены уже 15 июня.

Напомним, что ранее в 2017 году Вконтакте предоставило алгоритм Прометей и раздел Рекомендации, чтобы пользователи могли быстрее пополнять свою аудиторию и без лишней информации находить интересующий их контент.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В центре Москвы загорелась кровля пятиэтажного здания
Более миллиона россиян отдохнули в Анталье с начала года
Девять миллиардов полковника Захарченко перестали быть вещественными доказательствами
Комитет Рады поддержал постановление о запрете на Украине трансляции матчей Чемпионата мира по футболу-2018
Гройсман предложил Верховной раде уволить главу Минфина Украины
Мария Шарапова проиграла Мугурусе и покинула "Ролан Гаррос"
В Бельгии мужчина забаррикадировался в доме и вступил в перестрелку с полицией
Преемник Моторолы попал в реанимацию после серьезного ДТП в Донецке
В МЧС предупредили о грядущих заморозках в Московской области
«Союз МС-09» с тремя космонавтами на борту вышел на орбиту
Киев перебросил под Мариуполь ЗРК, заявили в ДНР
МИД РФ заявил, что коалиция США стерла сирийскую Ракку с лица земли
В Испании ограбили дом футболиста Пике и певицы Шакиры
Меркель назвала невозможным присоединение России к формату G7
Названы лучшие российские вузы по версии RAEX
Еврокомиссия введет новые пошлины на товары из США с начала июля
Россия запретила въезд в страну эстонским политикам-русофобам
При взрыве в Страсбурге пострадали 11 человек
Центробанк спрогнозировал стабилизацию цен на бензин и дизтопливо