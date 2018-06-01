2018-06-01T22:39:16+03:00
Политика

Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией

Белорусский лидер предложил Москве определиться с форматом присутствия своих пограничников на рубежах
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Белоруссии Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр ЛукашенкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в пятницу, 1 июня, на погранзаставе «Дивин», расположенной в Брестской области, предложил Москве определиться с форматом присутствия своих пограничников на белорусско-российской границе.

«Они (Россия) сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются, определятся - нам не проблема ответить, мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу - пожалуйста. Закроют - мы в ответ также должны ввести контроль на границе», - цитирует Лукашенко ТАСС.

Также политик заметил, что Москва и Минск в настоящее время находятся «в процессе определения совместного поведения на белорусско-российской границе». «И торопиться нам здесь не надо», - подчеркнул глава республики.

Между тем белорусский лидер признался, что считает границы «пережитком прошлого», который не приносит много пользы для общения людей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Россия создала пограничные зоны в трех граничащих с Белоруссией областях еще в прошлом году. При этом тогда в Федеральной службе безопасности (ФСБ) заверили, что появление погранзон не подразумевает пограничного контроля лиц, транспортных средств и грузов и никак не ограничит свободу пересечения российско-белорусской границы гражданами обоих государств.

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