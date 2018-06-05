Ученые: мыло и зубная паста являются причиной возникновения рака кишечника

СЕГОДНЯ 13:05 2018-06-05T13:05:43+03:00

Зубная паста и мыло с триклозаном могут стать причиной рака кишечника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виной тому триклозан, который часто является составляющей средств гигиены человека

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Триклозан, содержащийся в зубной пасте и мыле, способствует появлению в человеческом организме злокачественных опухолей.Он вызывает воспаление толстой кишки и вызывает тем самым рак кишечника. К такому неутешительному выводу, проведя ряд исследований, пришли американские биологи из Массачусетского университета в Амхерсте.

В частности, специалисты изучали влияние триклозана на здоровых и больных лабораторных мышей. Результаты тестов оказались неутешительны: применение триклозана, который и содержится в некоторых средствах гигиены человека, способствовало развитию рака кишечника и колита не только у больных, но и здоровых животных. Вещество в корне меняло фикрофлору кишечника мыши и стимулировало неуправляемый рост злокачественных клеток, пишет сайт argumenti.ru.

Свои доводы американские ученые представили в докладе. Теперь они намерены добиваться разрешения на проведение клинических исследований на организме человека.

Триклозан - органическое соединение, антибактериальный и противогрибковый агент широкого спектра действия, входит в состав самых разных дезинфицирующих средств.