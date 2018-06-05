Эксперт прокомментировал сообщение «Нафтогаза» об аресте голландских активов «Газпрома»

СЕГОДНЯ 13:43 2018-06-05T13:43:59+03:00

В украинской компании ранее заявили, что судебные исполнители проводят действия по заморозке активов «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович прокомментировал сообщение «Нафтогаза» об аресте судом голландских активов «Газпрома» для выплаты 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

«Возможно, попала под удар «дочка» «Газпрома», которая называется South Stream Transport B.V. Это проектная компания для строительства морской части «Турецкого потока». Я не исключаю, что её активы могли быть, скорее всего, не арестованы, как говорит «Нафтогаз», а заморожены... Строительство морской части «Турецкого потока» может продолжаться. Это, конечно, неприятно, но не катастрофа», — сказал Митрахович.

В украинской компании ранее также заявили, что судебные исполнители проводят действия по заморозке активов «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG - компаниях, созданных для управления газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2».

По словам эксперта, ситуация с этими компаниями такая же, как и с голландскими активами.

«Эти доли «Газпром» не может перепродать, все транзакции, необходимые для работы «Северного потока», продолжаются. Есть ещё такая проблема для Украины: в компании Nord Stream AG «Газпром» не единственный акционер. Вообще, опасная история, нельзя сильно давить из-за присутствия иностранных акционеров», — добавил Митрахович, передает RT.

Напомним, ранее во вторник, 5 июня, в «Нафтогазе» заявили, что суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.