2018-06-05T14:35:49+03:00
Политика

Кабмин внес в Госдуму проект об отмене военных кафедр в вузах

Предлагается заменить военные кафедры и факультеты военного обучения едиными учебными центрами
Екатерина БОЛГОВА
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Правительство предложило отменить военные кафедры в вузахПравительство предложило отменить военные кафедры в вузахФото: Олег УКЛАДОВ
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Кабмин внес в Госдуму законопроект об отмене военных кафедр в вузах.

Отмечается, что в настоящее время в институтах и университетах готовят офицеров запаса, сержантов и старшин в различных подразделениях — на военных кафедрах, факультетах военного обучения и т. д. Согласно законопроекту, все эти структурные подразделения предлагается заменить едиными учебными центрами.

"С целью более эффективного совместного использования имеющейся у этих подразделений учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники законопроектом предлагается заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки – военные учебные центры", — говорится в пояснительной записке к документу.

Сообщается, что целью законопроекта является повышение эффективности обучения студентов в госвузах по направлениям военной подготовки. Ожидается, что организация таких центров не приведет к росту количества студентов, обучаемых по военным специальностям. Законопроект был одобрен правительством 30 мая.

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