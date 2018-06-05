2018-06-05T14:52:02+03:00
Происшествия

Покончил с собой Леонид Кантер - украинский режиссер фильма о войне в Донбассе

Тело 36-летнего мужчины было обнаружено в одном из сел Бахмачского района Черниговской области
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Режиссер Леонид КантерРежиссер Леонид КантерФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Стало известно о том, что украинский режиссер, продюсер и писатель Леонид Кантер покончил с собой. Его тело было обнаружено на хуторе Обирок в Бахмачском районе Черниговской области, где мужчина проживал последние годы.

В полиции сообщили о факте самоубийства, но не стали называть имени погибшего.

"Полиция Черниговской области открыла уголовное производство по факту самоубийства 36-летнего мужчины в одном из сел Бахмачского района", — говорится в сообщении правоохранителей.

Там же уточняется, что на месте инцидента было изъято огнестрельное оружие, передает издание "Высокий вал".

Леонид Кантер родился в Киеве. Он работал телеведущим в Национальной телекомпании Украины и руководил собственной киностудией "Лизард филмс", которая выпустила более 50 фильмов.

Одним из самых известных является документальная лента "Добровольцы Божьей четы", посвященная боях за донецкий аэропорт, которые шли в 2014-2015 годах.

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